Un géant de l’IA aperçu avec le Galaxy Z Fold8 de Samsung

Un détail capté lors du All-In Summit à Los Angeles a retenu l’attention de plusieurs médias spécialisés dans la technologie : le patron de NVIDIA utilisait un Galaxy Z Fold8 de Samsung en pleine intervention sur scène.

Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA, participait à une session publique lorsqu’il a reçu un appel inattendu. Devant l’audience, il a sorti son smartphone pliable, l’a déplié puis activé le haut-parleur pour poursuivre l’échange.

Ce moment, survenu en dehors de toute démonstration commerciale ou présentation préparée, a rapidement été relayé par plusieurs médias technologiques internationaux.

Un usage réel sous les projecteurs

La scène attire notamment l’attention parce qu’elle montre l’appareil dans un contexte concret, entre les mains du dirigeant de l’une des entreprises les plus influentes dans les domaines de l’intelligence artificielle et des semi-conducteurs.

Elle intervient également à un moment où les smartphones pliables s’installent progressivement dans des usages plus courants, au-delà du cercle des passionnés de nouvelles technologies.

Le Galaxy Z Fold8 constitue la huitième génération de la gamme pliable de Samsung. Une fois déplié, son grand écran offre davantage d’espace pour consulter plusieurs contenus et facilite les usages liés au multitâche.

Le pliable trouve sa place dans le quotidien

Après plusieurs générations de développement, cette catégorie d’appareils a considérablement évolué, avec l’objectif de proposer une expérience toujours plus naturelle au quotidien.

La scène observée au All-In Summit en donne une illustration simple : confronté à un appel imprévu devant une large audience, Jensen Huang a utilisé l’appareil qu’il avait avec lui, sans mise en scène particulière.

Il ne s’agit toutefois ni d’une annonce de partenariat entre NVIDIA et Samsung, ni d’un soutien commercial officiel. Le moment témoigne simplement de l’utilisation d’un Galaxy Z Fold8 par l’une des personnalités les plus suivies de l’industrie technologique mondiale.

Une apparition qui a suffi à attirer l’attention de la presse internationale et à remettre les smartphones pliables sous les projecteurs.