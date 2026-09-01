Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 1er septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 1er septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2194 – 11,8766
1 DOLLAR U.S.A. 8,8114 – 10,2402
1 DOLLAR CANADIEN 6,3528 – 7,383
1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86
1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86
1 FRANC SUISSE 10,881 – 12,645
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3468 – 2,7274
1 DINAR KOWEITIEN 28,507 – 33,129
1 DIRHAM E.A.U. 2,399 – 2,788
1 RIYAL QATARI 2,4172 – 2,8092
1 DINAR BAHREINI 23,372 – 27,162
100 YENS JAPONAIS 5,5075 – 6,4005
1 RIYAL OMANI 22,886 – 26,598.
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