Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 1er septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 septembre 2026 - 09:16
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 1er septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2194 – 11,8766

1 DOLLAR U.S.A. 8,8114 – 10,2402

1 DOLLAR CANADIEN 6,3528 – 7,383

1 LIVRE STERLING 11,926 – 13,86

1 LIVRE GIBRALTAR 11,926 – 13,86

1 FRANC SUISSE 10,881 – 12,645

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3468 – 2,7274

1 DINAR KOWEITIEN 28,507 – 33,129

1 DIRHAM E.A.U. 2,399 – 2,788

1 RIYAL QATARI 2,4172 – 2,8092

1 DINAR BAHREINI 23,372 – 27,162

100 YENS JAPONAIS 5,5075 – 6,4005

1 RIYAL OMANI 22,886 – 26,598.

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