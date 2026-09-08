La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,28% à 18.757,69 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,43% à 1.355,87 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,2% à 1.389,66 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,29% à 1.810,65 pts.

Aux valeurs individuelles, Med Paper (+3,83% à 25,48 DH), Label’Vie (+2,93% à 4.395 DH), SNEP (+2,65% à 349 DH), Crédit du Maroc (+2,42% à 1.015 DH) et AtlantaSanad (+2,23% à 125,85 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, CTM (-2,58% à 869 DH), Mutandis (-1,96% à 245,1 DH), Sonasid (-1,79% à 1.920 DH), Colorado (-1,23% à 80 DH) et T2S Group Holding (-1,2% à 230,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,46%.