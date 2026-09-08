Bourse de Casablanca : résumé de la journée de mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière de mardi :

– Le MASI a progressé de 0,57% à 18.811,95 points.

– Le secteur « Sylviculture et papier » (+3,91%) a signé la meilleure performance, alors que l’indice « Transport » (-3,03%) a accusé le plus fort repli.

– Les échanges ont porté sur plus de 231,14 millions de dirhams. – La capitalisation boursière a dépassé 1.105,37 milliards de dirhams.

– Med Paper (+3,91% à 25,5 DH), Sothema (+3,17% à 361,2 DH), CMGP Group (+3,15% à 327 DH), Maghrebail (+2,87% à 915 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+2,6% à 1.539 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

– Les plus fortes baisses ont été accusées par Aluminium du Maroc (-3,46% à 1.786 DH), CTM (-3,03% à 865 DH), IB Maroc.com (-2,83% à 58,3 DH), M2M Group (-2,62% à 397,3 DH) et Afriquia Gaz (-2,54% à 3.800 DH).

S.L.