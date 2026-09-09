La Bourse de Casablanca démarre en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en grise mine mercredi, son indice phare, le MASI, cédant 0,05% à 18.803,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides reculait de 0,32% à 1.353,44 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,26% à 1.400,7 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, abandonnait 0,26% à 1.805,03 pts.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses étaient accusées par Zellidja (-9,65% à 270,15 DH), Mutandis (-2,81% à 240,5 DH), Auto Hall (-2,71% à 67,03 DH), Med Paper (-2,55% à 24,85 DH) et Crédit du Maroc (-2,26% à 985,2 DH).

Managem (+2,04% à 1.800 DH), SMI (+1,18% à 6.790 DH), BCP (+0,4% à 249 DH), Cash Plus (+0,4% à 240 DH) et Immorente Invest (+0,27% à 92,3 DH) réalisaient les meilleures performances.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,57%.