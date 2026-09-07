Aeronautica Militare renforce sa présence à Casablanca avec une nouvelle boutique à Racine

Aeronautica Militare poursuit son développement au Maroc avec l’ouverture d’une nouvelle boutique dans le quartier Racine à Casablanca.

Portée par Chiccorner, Cette deuxième implantation s’inscrit dans le prolongement du succès rencontré par la première boutique Aeronautica Militare au Maroc, ouverte en février 2025 au Morocco Mall, et vient confirmer l’intérêt du public marocain pour l’univers et les collections de la marque.

Cette nouvelle adresse vient consolider la présence d’Aeronautica Militare à Casablanca et accompagner son ancrage sur le marché marocain. Elle traduit également la volonté de proposer aux clients un nouvel espace entièrement consacré à l’univers de la marque et à ses collections pour homme et femme, entre héritage aéronautique, savoir-faire italien et influences contemporaines.

« Après l’accueil très positif réservé à Aeronautica Militare au Morocco Mall, l’ouverture de Racine s’inscrit naturellement dans la dynamique que nous souhaitons donner à la marque au Maroc. Cette deuxième adresse traduit notre volonté de renforcer sa proximité avec les consommateurs marocains tout en préservant ce qui fait sa singularité : un héritage fort, un savoir-faire italien reconnu et une identité contemporaine. Racine constitue, à ce titre, une nouvelle étape stratégique pour accompagner durablement son développement sur le marché », déclare Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Une nouvelle expression de l’univers Aeronautica Militare

Pensée dans le prolongement de l’identité de la maison, la boutique de Racine reprend les codes qui distinguent Aeronautica Militare. Son architecture et son aménagement font dialoguer les références issues de l’aviation militaire italienne avec une esthétique contemporaine et épurée, mettant les collections et les pièces emblématiques au centre du parcours.

Fondée en Italie en 2004, Aeronautica Militare a construit son identité autour d’un héritage singulier : celui de l’aviation militaire italienne. La marque transpose cet univers dans un vestiaire premium où se rencontrent élégance, fonctionnalité et performance. Matières techniques, détails inspirés des uniformes, écussons, insignes et références aéronautiques nourrissent des collections qui réinterprètent les codes militaires dans un registre urbain et contemporain. Cette nouvelle implantation est portée par Chiccorner, acteur du retail et de la distribution qui accompagne le déploiement de plusieurs enseignes internationales sur le marché marocain. Aeronautica Militare figure parmi les marques de son portefeuille.

Automne-Hiver 2026-2027 : l’héritage aéronautique se réinvente

L’ouverture de Racine accompagne l’arrivée de la collection Automne-Hiver 2026-2027, avec laquelle Aeronautica Militare poursuit le renouvellement de son langage stylistique tout en restant fidèle à ses racines.

Pour l’homme, la saison est placée sous le signe de la liberté de créer et d’associer. L’héritage aéronautique se rapproche d’un vestiaire plus classique dans une proposition conçue autour de la polyvalence, du confort et de la qualité. La maille occupe une place centrale, avec des textures travaillées, des finitions artisanales et des fils tels que la laine mérinos italienne ou la laine d’agneau. Elle côtoie des pièces d’extérieur aux constructions épurées, des bombers, manteaux et surchemises ainsi que des chemises en chambray et Oxford. Les verts olive et mousse, les beiges chaleureux et les gris profonds structurent la palette, ponctuée d’accents moutarde, turquoise et orange.

La ligne féminine explore, elle, plusieurs facettes d’une même silhouette contemporaine. Coupes plus structurées, maille aux fils raffinés, détails aéronautiques, bombers oversize, denim et pièces utilitaires composent un vestiaire où féminité, fonctionnalité et caractère coexistent. Le jeu des superpositions constitue l’un des fils conducteurs de la saison, permettant de construire des silhouettes modulables à partir de volumes mesurés et de matières complémentaires.

La collection introduit également Travel Wear, une capsule imaginée autour de la mobilité et de la polyvalence. Elle comprend notamment une veste en nylon infroissable pouvant se replier sur elle-même pour devenir un sac de voyage, ainsi que des pièces pensées pour conserver confort et allure au fil des déplacements.

ACCADEMIA, un nouveau dialogue entre patrimoine et streetwear

Cette saison voit aussi Aeronautica Militare revisiter son héritage à travers ACCADEMIA, une capsule inspirée de l’Académie aéronautique de Pozzuoli, fondée en 1923. Le projet transpose l’univers des cadets, fait de discipline, d’entraînement et d’appartenance, dans un langage actuel mêlant workwear militaire, sportswear et streetwear premium.

T-shirts, sweat-shirts et pantalons adoptent des volumes plus décontractés, des graphismes au pochoir à l’effet patiné et une palette directement inspirée des couleurs symboliques de l’aviation italienne : bleu marine, vert militaire, gris chiné et blanc cassé. Les traitements et lavages donnent aux pièces un aspect vécu tout en préservant confort et durabilité. La capsule crée ainsi un pont assumé entre patrimoine et culture urbaine contemporaine.

Avec Racine, Aeronautica Militare franchit ainsi une nouvelle étape de son développement au Maroc. Après une première implantation au Morocco Mall, cette deuxième boutique étend la présence physique de la marque à Casablanca et offre un nouvel écrin à un vestiaire qui puise dans l’histoire de l’aviation italienne pour en proposer une interprétation résolument contemporaine.