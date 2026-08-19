La Bourse de Casablanca débute ses échanges en légère baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en légère baisse mercredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,03% à 18.849,24 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,02% à 1.357,72 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, cédait 0,03% à 1.399,41 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,24% à 1.809,18 pts.

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A (+6,30% à 329,85 DH), Oulmès (+5,65% à 1.159 DH), Fenie Brossette (+4,26% à 403,50 DH), Managem (+3,53% à 1.760 DH) et Société des Boissons du Maroc (+2,30% à 2.138 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Rebab Company (-5,93% à 95,01 DH), M2M Group (-3,93% à 398,50 DH), IB Maroc.com (-3,65% à 57 DH), Jet Contractors (-2,74% à 2.130 DH) et CTM (-2,23% à 870 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,11%.

S.L.