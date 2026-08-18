La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le vert ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,11% à 18.855,3 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,25% à 1.357,49 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,82% à 1.399,82 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a reculé de 0,71% à 1.804,85 pts.

S.L.