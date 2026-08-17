La Bourse de Casablanca finit sa séance en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,08% à 18.834,22 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,11% à 1.360,89 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,26% à 1.388,48 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 0,02% à 1.817,82 pts.

S.L.