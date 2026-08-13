La Bourse de Casablanca clôture sa séance dans le rouge ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,03% à 18.819,08 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,01% à 1.359,41 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,18% à 1.384,93 pts.

S.L.