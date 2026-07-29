Orange Maroc: Infobip accompagne l’évolution de la solution Smart Message

Infobip, plateforme mondiale de communications cloud, et Orange Maroc annoncent le renforcement de leur collaboration autour de la solution Smart Message Plus, l’évolution omnicanale de l’offre Smart Message d’Orange Maroc, destinée à accompagner les entreprises dans la digitalisation de leur relation client.

En s’appuyant sur les technologies CPaaS et SaaS d’Infobip, Smart Message Plus enrichit l’offre existante d’Orange Maroc en intégrant de nouveaux canaux digitaux tels que WhatsApp, e-mail et réseaux sociaux, permettant aux entreprises de piloter l’ensemble de leurs interactions clients depuis une plateforme unique.

Cette évolution répond aux nouveaux enjeux des entreprises, confrontées à des attentes croissantes en matière de personnalisation, de réactivité et de continuité des échanges. Smart Message Plus leur permet de concevoir des parcours clients plus fluides, d’automatiser leurs communications et d’engager leurs clients sur leurs canaux de prédilection.

Grâce à cette collaboration, Orange Maroc associe sa proximité avec les entreprises marocaines et son expertise en services digitaux aux capacités technologiques d’Infobip afin de proposer une solution omnicanale adaptée aux nouveaux usages de l’engagement client.

L’offre s’adresse notamment aux entreprises des secteurs de la banque, des services financiers, du commerce, de la distribution, de la santé ou encore de l’éducation. Elle permet de répondre à de nombreux cas d’usage tels que les notifications transactionnelles, les campagnes personnalisées, le suivi de commandes, les rappels automatisés ou encore les conversations clients en temps réel.

« Chez Orange Maroc, nous avons l’ambition d’accompagner les entreprises bien au-delà de la connectivité. Avec Smart Message Plus, enrichi par les technologies d’Infobip, nous faisons évoluer notre offre de communication afin de permettre à nos clients de centraliser, automatiser et orchestrer leurs interactions sur l’ensemble des canaux digitaux, au service d’une expérience client plus fluide et plus engageante. » a décalé Mohamed Bennis B2B Sales Director d’Orange Maroc

Au-delà de l’intégration de nouveaux canaux de communication, Smart Message Plus ouvre également la voie à des parcours plus intelligents grâce à l’automatisation, à la personnalisation des interactions et aux capacités d’intelligence artificielle portées par la plateforme Infobip.

S.L.