La Bourse de Casablanca finit en territoire négatif ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en territoire négatif lundi, son indice principal, le MASI, diminuant de 0,4% à 18.400,27 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,43% à 1.352,61 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,28% à 1.313,16 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a baissé de 0,24% à 1.835,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des pertes respectives de 0,94% à 17.556,32 pts et de 0,89% à 15.806,37 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie pharmaceutique » (-4,31%), « Loisirs et hôtels » (-2,05%) et « Electricité » (-1,68%) ont réalisé les plus mauvaises performances.

Contre-tendance, les secteurs « Boissons » (+5,27%), « Transport » (+5%) et « Sylviculture et papier » (+3,6%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont dépassé 54,1 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa bank (10,13 MDH), Itissalat Al-Maghrib (9,89 MDH) et Cosumar (6,22 MDH).

La capitalisation boursière a atteint plus de 1.054,18 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Balima (-5,98% à 188,6 DH), AGMA (-5,13% à 6.805 DH), Maroc Leasing (-4,97% à 351,5 DH), Sothema (-4,57% à 368,3 DH) et Unimer (-3,95% à 170 DH).

En revanche, Société des Boissons du Maroc (+6,63% à 2.170 DH), Auto Nejma (+5,50% à 5.100 DH), CTM (+5% à 890 DH), Med Paper (+3,6% à 25,6 DH) et Disway (+2,60% à 783,90 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L