La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,12% à 18.711,12 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,25% à 1.450,23 pts et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, prenait 0,21% à 1.262,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait, quant à lui, de 0,2% à 1.896,46 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,19%.

S.L.