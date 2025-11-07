Lancement des services de l’Hôpital Provincial de Tarfaya et d’un centre de santé urbain à Laâyoun

À l’occasion de la commémoration du 50ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, et en application des Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, relatives au lancement d’une réforme profonde et globale du système national de santé, visant à créer les conditions propices à la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale, le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale, M. Amine Tehraoui, a lancé, le jeudi 6 novembre 2025, accompagné du Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, M. Abdeslam Bekrat, du Gouverneur de la province de Tarfaya, M. Mohamed Hamim, ainsi que de plusieurs élus, les services de l’Hôpital Provincial de Tarfaya et du centre de santé urbain de premier niveau « Attaawoun » à Laâyoune.

À cette occasion, le Ministre a également effectué une visite de terrain au centre de santé rural de premier niveau « Tah » relevant de la province de Tarfaya, récemment réhabilité et équipé dans le cadre du programme de mise à niveau des établissements de soins de santé primaires.

Ces réalisations s’inscrivent dans la dynamique continue que connaissent les provinces du Sud du Royaume en matière de renforcement de l’offre de soins, de promotion de l’équité territoriale dans l’accès aux services de santé, et de consolidation de leur position en tant que pôles de développement humain, sanitaire et économique.

Construit sur une superficie de 8 hectares, dont 7 300 m² couverts, l’Hôpital Provincial de Tarfaya a mobilisé un investissement de 60 millions de dirhams. Doté d’une capacité d’accueil de 70 lits, il permettra d’alléger la pression sur les autres structures sanitaires de la région et de réduire les déplacements des citoyens vers d’autres provinces pour recevoir les soins nécessaires. L’établissement compte une équipe qualifiée composée de 102 professionnels de santé, dont 13 médecins, 60 professionnels exerçant dans les domaines des soins infirmiers et de l’assistance médicale, ainsi que 29 cadres administratifs et techniciens, assurant la prise en charge d’une population estimée à plus de 16 400 habitants.

Parallèlement, le centre de santé urbain de premier niveau « Attaawoun » à Laâyoune a été inauguré au profit d’une population de près de 20 400 habitants. Il offre un ensemble complet de prestations, incluant notamment la prise en charge des urgences, les accouchements, les consultations médicales générales, les soins infirmiers, ainsi que le suivi des maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les affections respiratoires. Le centre assure également le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, la santé scolaire, la sensibilisation et l’éducation pour la santé, en plus de la veille épidémiologique et des services de santé mobile.

Le centre est doté d’équipements médicaux modernes et performants, ainsi que d’un système d’information intégré basé sur le dossier médical électronique, garantissant la qualité de la prise en charge et la continuité des soins à l’échelle régionale et nationale. Le Ministère a par ailleurs mobilisé les ressources humaines nécessaires pour assurer la prestation de services médicaux et infirmiers à la population cible.

Dans le cadre du programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires, le Ministre a effectué une visite au centre de santé rural de premier niveau « Tah » relevant de la province de Tarfaya, récemment mis en service. Ce centre dessert une population de 894 habitants et bénéficie désormais de quatre cadres infirmiers, d’un équipement biomédical moderne et d’un système d’information avancé fondé sur le dossier médical électronique. Ces améliorations contribuent à renforcer la qualité des prestations de santé et à rapprocher les services médicaux des citoyennes et citoyens.

Le projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 2,6 millions de dirhams, visant à améliorer les infrastructures sanitaires, à renforcer la qualité des services offerts aux citoyens et à accompagner la mise en œuvre du Chantier Royal de généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale.