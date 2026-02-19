M2T doublement primée aux Apide Awards 2026

Primée dans les catégories « Mobile » et « Paiement » aux APIDE Awards 2026, M2T confirme sa capacité d’innovation à travers ses solutions Chaabi Pay et Chaabi Payment.

À l’occasion de la 20e édition de l’Africa Pay & ID Expo, tenue à Marrakech, M2T, l’établissement de paiement du Groupe BCP, a été doublement distinguée dans les catégories « Mobile » et « Paiement », s’imposant face à plusieurs fintechs et opérateurs technologiques panafricains de premier plan.

La solution Chaabi Pay a remporté le trophée « Best Innovative Mobile Solution », en tant que première solution de Wallet au Maroc à intégrer un catalogue de produits financiers alternatifs à destination d’une population à revenu modeste.

Pour sa part, la toute nouvelle solution d’acquisition monétique de M2T, Chaabi Payment, lancée en juillet 2025, a décroché le trophée « Best Innovative Payment Solution ». Elle s’est imposée, dès les premiers mois d’activité, comme un levier majeur de modernisation du paiement par carte (TPE et e-commerce).

Ces distinctions réaffirment le rôle de l’entreprise au service d’une inclusion financière et digitale socialement responsable.

À propos de M2T (Maroc Traitement de Transactions) : M2T est un établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib. Cette filiale du Groupe BCP est présente sur l’ensemble du territoire national à travers plus de 7.000 points de vente spécialisés dans les activités de transfert d’argent (réseau Chaabi Cash), de paiement multiservices (réseau Tasshilat) et de Mobile Money (application Chaabi Pay). Elle figure également, depuis le 1ᵉʳ mai 2025, parmi les acquéreurs monétiques autorisés par BAM.