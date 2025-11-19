Atacadão inaugure son premier magasin à Laâyoune

À l’occasion du 50e anniversaire de la Marche Verte et du 70e anniversaire de l’Indépendance du Maroc, Atacadão annonce l’ouverture de son premier magasin dans les provinces du Sud, à Laâyoune.

Cette ouverture conﬁrme la volonté d’Atacadão de poursuivre son développement dans les diﬀérentes régions du Royaume, en proposant une oﬀre de produits variée, accessible, et en contribuant au dynamisme économique local.

Situé à Laâyoune, le magasin s’étend sur une superﬁcie totale de 30000 m², dont 4416 m² dédiés à la vente, et dispose d’un parking de 311 places. Le projet a mobilisé un investissement de 120 millions de dirhams et a permis la création de 120 emplois directs et 100 indirects.

Hicham Yacoubi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão, a déclaré :

« En cette période symbolique pour notre pays, nous sommes ﬁers d’accompagner le développement économique des provinces du Sud en rapprochant notre oﬀre des populations de Laâyoune et de ses environs. Fidèle à son engagement, Atacadão propose les mêmes produits aux mêmes prix partout au Maroc, au bénéﬁce des professionnels comme des particuliers, aﬁn de renforcer le pouvoir d’achat et de contribuer activement à la dynamique nationale de développement des régions. »

Le concept Atacadão : un modèle pensé pour soutenir le pouvoir d’achat

Le modèle cash & carry d’Atacadão repose sur une logique simple : proposer des produits de qualité, en libre-service, à des prix parmi les plus bas du marché, accessibles aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Ce concept permet d’oﬀrir :

une large gamme de produits adaptée aux besoins des commerces, cafés, restaurants, hôtels et familles ;

la possibilité d’acheter à l’unité ou en grands conditionnements, permettant à chacun d’optimiser ses dépenses.

des prix dégressifs selon les quantités, un atout majeur pour les professionnels ;

des prix bas harmonisés sur l’ensemble du territoire, sans répercuter les surcoûts logistiques, y compris dans les régions éloignées.

Grâce à ce modèle, Atacadão renforce concrètement le pouvoir d’achat des consommateurs en rendant accessibles des produits de qualité à des prix maîtrisés, tout en soutenant la dynamique économique locale.

Une enseigne au service du Maroc des régions

Avec cette ouverture à Laâyoune, Atacadão conﬁrme sa mission : rendre accessibles à tous les Marocains, où qu’ils se trouvent, des produits de qualité à des prix compétitifs.

Présente désormais dans 21 villes à travers le Royaume, l’enseigne poursuit son développement au plus près des consommateurs et des acteurs économiques locaux, consolidant son rôle dans la dynamique du développement régional du pays.

À propos d’Atacadão

Présente dans 21 villes avec 21 magasins, Atacadão est aujourd’hui un acteur clé de la distribution au Maroc. L’enseigne propose un assortiment diversiﬁé de plus de 7 000 références, sur une surface totale de vente dépassant 70 000 m².

Elle est également un partenaire de conﬁance pour plus de 25 000 épiciers à travers le pays, contribuant à dynamiser le commerce de proximité et à soutenir le pouvoir d’achat des Marocains. Plus d’informations sur : www.atacadaomaroc.ma