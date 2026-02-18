Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 18 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)18 février 2026 - 09:43
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 18 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,296 – 11,9656

1 DOLLAR U.S.A. 8,7026 – 10,1138

1 DOLLAR CANADIEN 6,3681 – 7,4007

1 LIVRE STERLING 11,801 – 13,715

1 LIVRE GIBRALTAR 11,801 – 13,715

1 FRANC SUISSE 11,274 – 13,102

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3205 – 2,6967

1 DINAR KOWEITIEN 28,384 – 32,986

1 DIRHAM E.A.U. 2,3693 – 2,7535

1 RIYAL QATARI 2,3874 – 2,7746

1 DINAR BAHREINI 23,083 – 26,827

100 YENS JAPONAIS 5,6609 – 6,5789

1 RIYAL OMANI 22,604 – 26,27.

