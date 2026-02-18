Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 18 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 18 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,296 – 11,9656
1 DOLLAR U.S.A. 8,7026 – 10,1138
1 DOLLAR CANADIEN 6,3681 – 7,4007
1 LIVRE STERLING 11,801 – 13,715
1 LIVRE GIBRALTAR 11,801 – 13,715
1 FRANC SUISSE 11,274 – 13,102
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3205 – 2,6967
1 DINAR KOWEITIEN 28,384 – 32,986
1 DIRHAM E.A.U. 2,3693 – 2,7535
1 RIYAL QATARI 2,3874 – 2,7746
1 DINAR BAHREINI 23,083 – 26,827
100 YENS JAPONAIS 5,6609 – 6,5789
1 RIYAL OMANI 22,604 – 26,27.
