Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 19 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 19 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2868 – 11,955
1 DOLLAR U.S.A. 8,7162 – 10,1296
1 DOLLAR CANADIEN 6,3733 – 7,4069
1 LIVRE STERLING 11,773 – 13,683
1 LIVRE GIBRALTAR 11,773 – 13,683
1 FRANC SUISSE 11,283 – 13,113
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3238 – 2,7006
1 DINAR KOWEITIEN 28,428 – 33,038
1 DIRHAM E.A.U. 2,373 – 2,7578
1 RIYAL QATARI 2,391 – 2,7788
1 DINAR BAHREINI 23,119 – 26,869
100 YENS JAPONAIS 5,6281 – 6,5407
1 RIYAL OMANI 22,639 – 26,311.
S.L.