Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 19 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 février 2026 - 10:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 19 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2868 – 11,955

1 DOLLAR U.S.A. 8,7162 – 10,1296

1 DOLLAR CANADIEN 6,3733 – 7,4069

1 LIVRE STERLING 11,773 – 13,683

1 LIVRE GIBRALTAR 11,773 – 13,683

1 FRANC SUISSE 11,283 – 13,113

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3238 – 2,7006

1 DINAR KOWEITIEN 28,428 – 33,038

1 DIRHAM E.A.U. 2,373 – 2,7578

1 RIYAL QATARI 2,391 – 2,7788

1 DINAR BAHREINI 23,119 – 26,869

100 YENS JAPONAIS 5,6281 – 6,5407

1 RIYAL OMANI 22,639 – 26,311.

S.L.



Walid Regragui présent au Mondial 2026 ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 février 2026 - 10:00






Bouton retour en haut de la page