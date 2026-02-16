Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 16 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 16 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3066 – 11,978
1 DOLLAR U.S.A. 8,6881 – 10,0969
1 DOLLAR CANADIEN 6,3831 – 7,4183
1 LIVRE STERLING 11,855 – 13,777
1 LIVRE GIBRALTAR 11,855 – 13,777
1 FRANC SUISSE 11,303 – 13,135
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3167 – 2,6923
1 DINAR KOWEITIEN 28,336 – 32,932
1 DIRHAM E.A.U. 2,3654 – 2,749
1 RIYAL QATARI 2,3831 – 2,7695
1 DINAR BAHREINI 23,045 – 26,783
100 YENS JAPONAIS 5,6648 – 6,5834
1 RIYAL OMANI 22,566 – 26,226
S.L