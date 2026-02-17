Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 17 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 17 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2991 – 11,9693
1 DOLLAR U.S.A. 8,6993 – 10,1101
1 DOLLAR CANADIEN 6,3755 – 7,4093
1 LIVRE STERLING 11,817 – 13,733
1 LIVRE GIBRALTAR 11,817 – 13,733
1 FRANC SUISSE 11,305 – 13,139
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3196 – 2,6958
1 DINAR KOWEITIEN 28,397 – 33,001
1 DIRHAM E.A.U. 2,3685 – 2,7525
1 RIYAL QATARI 2,3866 – 2,7736
1 DINAR BAHREINI 23,075 – 26,817
100 YENS JAPONAIS 5,6918 – 6,6148
1 RIYAL OMANI 22,596 – 26,26.
S.L.