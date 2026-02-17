Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 17 février

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 17 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2991 – 11,9693

1 DOLLAR U.S.A. 8,6993 – 10,1101

1 DOLLAR CANADIEN 6,3755 – 7,4093

1 LIVRE STERLING 11,817 – 13,733

1 LIVRE GIBRALTAR 11,817 – 13,733

1 FRANC SUISSE 11,305 – 13,139

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3196 – 2,6958

1 DINAR KOWEITIEN 28,397 – 33,001

1 DIRHAM E.A.U. 2,3685 – 2,7525

1 RIYAL QATARI 2,3866 – 2,7736

1 DINAR BAHREINI 23,075 – 26,817

100 YENS JAPONAIS 5,6918 – 6,6148

1 RIYAL OMANI 22,596 – 26,26.

