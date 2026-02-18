Bank of Africa lance le prix d’excellence en durabilité

Dans un contexte de mobilisation croissante autour des enjeux de durabilité, BANK OF AFRICA annonce le lancement du Prix d’Excellence en Durabilité & Impact, une initiative pionnière portée par la Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact, développée avec six partenaires académiques marocains de référence.

Portée par BANK OF AFRICA et ses partenaires académiques, la Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact atteint aujourd’hui une phase de maturité, confirmant sa vocation à structurer un écosystème de référence autour de la durabilité.

Dans un contexte de mobilisation croissante des acteurs institutionnels, économiques et scientifiques, la Banque se distingue par un positionnement différenciant : relier la production de connaissance à l’impact réel sur les territoires et les organisations.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Prix d’Excellence en Durabilité & Impact, conçu pour récompenser des contributions exceptionnelles en valorisant à la fois l’innovation scientifique et les actions concrètes à impact mesurable sur les enjeux ESG.

Structuré autour de deux catégories principales, le Prix distingue, d’une part, la « Recherche Innovante », qui récompense les travaux académiques ayant apporté une avancée significative dans la compréhension des enjeux de durabilité, en intégrant une dimension technologique ou méthodologique innovante, susceptible d’influencer les pratiques et d’autre part, la catégorie « Initiative d’Impact » qui met à l’honneur les projets opérationnels portés par des organisations (entreprises, ONG, collectivités, etc.) présentant un impact positif, mesurable et exemplaire en matière d’environnement, de progrès social et de gouvernance responsable.

Les candidatures sont ouvertes du 15 février au 15 avril. Elles seront évaluées par un jury multidisciplinaire d’experts sur la base de critères incluant notamment l’impact et la contribution à la durabilité, l’innovation, l’applicabilité et la réplicabilité, la qualité scientifique, ainsi que le potentiel de transformation et de scalabilité.

Le formulaire de candidature est téléchargeable sur le site de BANK OF AFRICA et peut être adressé à : [email protected]. Les lauréats bénéficieront d’une reconnaissance officielle, d’un soutien financier, ainsi que d’une mise en relation avec les partenaires de la Chaire et de la Banque afin d’accompagner le déploiement de leurs travaux ou initiatives.

À travers le Prix d’Excellence en Durabilité & Impact, BANK OF AFRICA réaffirme son rôle d’acteur de référence en durabilité et en finance à impact, en structurant un écosystème qui dépasse le financement pour créer des ponts entre recherche, innovation et action.

La Banque confirme ainsi sa vision de long terme : contribuer activement à une transformation économique et sociale durable, au service des territoires, des organisations et des générations futures.

