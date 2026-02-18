Cosumar accélère la transition carbone du sucre marocain

À l’occasion de la 26ᵉ Conférence Internationale sur le Sucre – Carbo Solutions, tenue du 9 au 12 février au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau, le management de COSUMAR a pris part à plusieurs panels et tables rondes de haut niveau portant sur les leviers technologiques et digitaux d’optimisation de la performance agro-industrielle dans la filière sucrière. À cette tribune internationale réunissant des CEO de plusieurs grands groupes sucriers ainsi que des experts internationaux, le Groupe sucrier a démontré l’expertise marocaine en production sucrière — fruit d’un siècle d’innovation et de maîtrise technique — en partageant son retour d’expérience sur un modèle intégré de pilotage fondé sur l’exploitation structurée de la donnée, depuis l’amont agricole jusqu’aux unités industrielles.

Le Groupe a notamment présenté son approche « farm-to-factory », reposant sur une articulation étroite entre décisions agricoles et planification industrielle. Grâce à sa plateforme digitale Attissir, développée en interne, COSUMAR suit en continu la maturité des cultures à partir de données croisées (dates de semis, conditions climatiques, imagerie satellitaire, observations terrain). Ces informations permettent de déclencher la campagne sucrière et d’organiser l’arrachage des parcelles au moment où la richesse en sucre est optimale, au bénéfice des agriculteurs partenaires et de la performance industrielle.

Sur le plan industriel, le Groupe a mis en place un pilotage en temps réel de ses procédés, fondé sur le suivi continu d’indicateurs clés tels que le taux d’extraction, la consommation d’énergie et d’eau ou la qualité du produit fini. Ce dispositif renforce la réactivité des équipes, la stabilité des procédés et l’optimisation des ressources — autant de leviers qui soutiennent le leadership environnemental du Groupe. Réaffirmant cet engagement, COSUMAR consolide sa politique de décarbonation en déployant dès cette année des projets novateurs destinés à réduire l’empreinte carbone de la production sucrière marocaine.

Les participants ont effectué, durant leur séjour au Maroc, une visite à la raffinerie de Casablanca, fleuron du raffinage de sucre avec une capacité de production de 4 500 tonnes par jour. Cette immersion s’est poursuivie à la sucrerie-raffinerie de Sidi Bennour, unité opérationnelle depuis septembre 2024 dotée d’une capacité annuelle de 500 000 tonnes de sucre blanc renforçant la souveraineté alimentaire du Royaume.

Figurant parmi les rares opérateurs sucriers mondiaux à disposer d’une intégration verticale complète couplée à une transformation technologique avancée, le Groupe positionne ainsi l’industrie sucrière marocaine comme un modèle d’excellence agro-industrielle durable et innovante au niveau international.

