Smeia inaugure le premier showroom Jetour au Maroc

Smeia, filiale du Groupe Safari et acteur historique de la distribution automobile au Maroc, franchit une nouvelle étape dans le déploiement de la marque Jetour avec l’ouverture officielle du premier showroom Jetour au Royaume.

À cette occasion, l’importateur exclusif introduit également les versions thermiques des modèles, renforçant ainsi l’offre de la marque sur le marché marocain.

Un showroom vitrine pour incarner l’ADN de la marque

Conçu selon les standards internationaux de Jetour et intégré à l’univers premium porté par Smeia, ce nouveau showroom constitue bien plus qu’un simple espace d’exposition. Il incarne l’identité stylistique et technologique de la marque tout en s’inscrivant dans l’exigence de qualité, de service et d’excellence opérationnelle qui caractérise l’approche de Smeia.

À travers cette implantation, Smeia consolide le déploiement de Jetour au Maroc en l’intégrant dans un environnement structuré, moderne et orienté expérience client. Ce site marque la première étape d’un développement progressif destiné à asseoir durablement la présence de la marque à l’échelle nationale.

Le lancement des T2 et Dashing : une offensive stratégique sur le segment SUV

L’ouverture du showroom s’accompagne du lancement officiel des versions thermiques des Jetour T2 et Jetour Dashing, illustrant une nouvelle phase dans la montée en puissance de la marque au Maroc.

Le Jetour T2, au design robuste et affirmé, incarne l’ADN aventurier de la marque. Sa silhouette statutaire et ses équipements technologiques avancés s’adressent à une clientèle en quête de polyvalence et de caractère.

Le Jetour Dashing, plus urbain et résolument contemporain, se distingue par ses lignes dynamiques et son univers technologique, visant une génération d’automobilistes attentive au design et à l’innovation.

Après une première apparition remarquée du T2 I-DM lors du Salon de l’Auto, qui avait permis d’introduire la marque auprès du public marocain, l’arrivée des versions thermiques marque le passage d’une phase de présentation à une véritable structuration commerciale.

Avec ces deux modèles, Smeia consolide l’implantation de Jetour sur le segment stratégique des SUV, l’un des plus dynamiques du marché national, tout en préparant progressivement l’introduction de nouveaux modèles appelées à enrichir la gamme dans les prochains mois.

D.Y