La Bourse de Casablanca débute la séance de ce mercredi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,22% à 18.683,46 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,28% à 1.444,65 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, abandonnait 0,1% à 1.262,77 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, indice reflétant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, lâchait 0,32% à 1.884,04 pts.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com (-5,39% à 65 DH), Sanlam Maroc (-5,15% à 2.100 DH), Minière Touissit (-3,2% à 3.330 DH), Med Paper (-2,82% à 25,8 DH) et CMGP Group (-2,33% à 385,25 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’inverse, S.M Monétique (+5,37% à 569 DH), Cartier Saada (+2,76% à 32 DH), SMI (+1,87% à 5.450 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+1,53% à 1.655 DH) et Vicenne (+1,37% à 444 DH) réalisaient les meilleures performances.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,55%.

S.L.