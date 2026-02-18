Les Villas d’Anfa 5 : Anfa Realties présente la nouvelle phase de sa marque résidentielle à Dar Bouazza

Le groupe Anfa Realties a organisé ce mardi 17 février 2026, au sein même du projet Les Villas d’Anfa 5 à Dar Bouazza, un brunch-conférence de presse à l’occasion de l’inauguration officielle de la villa témoin et de la présentation de la cinquième phase du programme résidentiel Les Villas d’Anfa.

Cette rencontre avec les médias s’est tenue dans un cadre volontairement immersif, permettant aux invités de découvrir concrètement les choix architecturaux, les standards de finition et la vision résidentielle portés par le groupe.

Selon Amine Bennani, représentant d’Anfa Realties, « la mise à disposition d’une villa témoin n’est pas un artifice marketing, mais une démonstration concrète de notre engagement qualité et de la cohérence de notre approche ».

Une trajectoire résidentielle construite dans le temps

Les Villas d’Anfa 5 s’inscrivent dans la continuité d’une marque résidentielle développée méthodiquement depuis 2012 à Dar Bouazza, avec des phases successives réalisées en 2014, 2015 et 2019.

Cette cinquième phase, engagée en 2025, prolonge une logique de développement progressive et structurée, fondée sur la cohérence architecturale, la lisibilité de l’offre et l’intégration d’équipements adaptés aux usages contemporains.

Implanté sur une superficie de 10 hectares, le projet comprendra 184 villas réparties en deux tranches, ainsi que 21 lots de terrains destinés à des activités commerciales et de services, contribuant à l’organisation fonctionnelle et à l’autonomie du site.

Dar Bouazza : un territoire résidentiel stratégique

Le choix de Dar Bouazza s’inscrit dans l’évolution urbaine du Grand Casablanca, marquée par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et qualité de vie familiale.

Grâce à l’amélioration des infrastructures, à l’accessibilité renforcée et au développement des services de proximité, la zone s’impose aujourd’hui comme une extension naturelle de Casablanca, offrant un potentiel résidentiel durable et une valorisation patrimoniale à long terme.

Un concept résidentiel orienté « Resort Living »

Avec Les Villas d’Anfa 5, Anfa Realties fait évoluer son positionnement vers une approche résidentielle intégrant davantage les usages du quotidien et les loisirs.

Le projet comprend plus de 8 000 m² d’espaces verts et d’équipements, incluant notamment:

Terrain de padel

Salle de fitness

Spa

Aires de jeux pour enfants

Espaces paysagers

L’objectif est de proposer un environnement sécurisé et structuré permettant aux familles de vivre, se détendre et pratiquer des activités au sein même de leur résidence.

Trois typologies de villas avec prestations premium

Le programme se décline en trois modèles, conçus sur trois niveaux incluant un solarium, avec une continuité entre espaces intérieurs et extérieurs avec des supperfices construites à partir de 250 m2 et des superficies de terrains allant jusqu’à 491 m2.

Chaque villa bénéficie d’un jardin paysager et d’une piscine privative, avec des prestations répondant aux standards élevés de confort thermique, acoustique et esthétique.

Conditions de commercialisation et calendrier

Les Villas d’Anfa 5 bénéficient d’un positionnement stratégique à environ 20 minutes du Morocco Mall, avec un accès facilité aux principaux axes.

Le prix d’appel démarre à partir de 3,8 millions de dirhams, avec une avance de 30 %.

La livraison de la première tranche est prévue au second semestre 2027.

Anfa Realties : près de vingt ans d’expertise

Fondé en 2006, le groupe Anfa Realties développe des projets résidentiels, professionnels et commerciaux avec une approche intégrée couvrant l’ingénierie, le financement et le marketing immobilier.

À ce jour, plus de 1 500 unités résidentielles ont été livrées, consolidant la crédibilité du groupe sur le segment haut standing.

À travers Les Villas d’Anfa 5, Anfa Realties confirme sa volonté de concevoir des cadres de vie durables, adaptés aux attentes des familles marocaines, et de poursuivre le développement structuré de la marque Les Villas d’Anfa à Dar Bouazza.