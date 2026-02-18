Le CMI lance Fatourati Agrégateur et ouvre sa plateforme aux fintechs et aux éditeurs de logiciels

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) déploie Fatourati Agrégateur, une nouvelle brique qui permet aux éditeurs, fintechs et plateformes digitales d’intégrer le règlement de créances dans leurs logiciels. La plateforme Fatourati, interconnectée à 32 banques et établissements de paiement, vise ainsi à démocratiser l’accès au service du paiement multicanal auprès d’un écosystème plus large d’entreprises, des grands comptes aux PME-TPE.

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a annoncé le lancement de Fatourati Agrégateur, une évolution majeure de sa plateforme de règlement de créances qui permet aux éditeurs de logiciels, fintechs et plateformes digitales d’intégrer directement ces services dans leurs solutions, apportant ainsi une valeur ajoutée concrète aux entreprises utilisatrices.

Cette initiative vise à transformer les logiciels de facturation en outils complets intégrant à la fois la gestion des factures et le suivi des règlements, et à accélérer la digitalisation des processus financiers des entreprises.

« Cette ouverture s’inscrit dans la volonté du CMI de travailler en synergie avec les éditeurs, fintechs et plateformes digitales, que nous considérons comme des relais naturels d’innovation et d’usage. Elle contribue à améliorer les parcours de règlement de créances, à renforcer la traçabilité des flux financiers et à améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises et des institutions. Pour les éditeurs, l’intégration de Fatourati constitue également un levier de différenciation en enrichissant leurs solutions d’une brique de règlement multicanal », déclare M. Rachid Saihi, directeur général du CMI.

Techniquement, avec Fatourati Agrégateur, les logiciels de facturation peuvent désormais couvrir l’ensemble du cycle de règlement, de la génération de la facture au suivi du paiement. Les éditeurs peuvent intégrer des fonctionnalités de génération de références ou de QR codes Fatourati et suivre les règlements de leurs créances, sans intervenir dans la gestion des fonds et dans le respect du cadre réglementaire.

Aujourd’hui, Fatourati connecte 32 banques et établissements de paiement et permet aux entreprises d’offrir des solutions de règlement accessibles via plus de 70 canaux digitaux et physiques. Les paiements peuvent être réalisés via le mobile banking, l’e-banking, les wallets ainsi que les réseaux physiques de proximité, les agences bancaires et les guichets automatiques. Ces différents canaux permettent d’offrir des parcours adaptés à tous les profils, qu’ils soient bancarisés ou non, en zones urbaines comme rurales.

Fatourati reste également accessible directement aux entreprises via une intégration API ou via Fatourati Collect, une application web permettant de générer et suivre les créances sans développement technique. Avec Fatourati Agrégateur, le CMI élargit ainsi les modalités d’accès à sa plateforme en fonction des besoins et du niveau de maturité digitale des entreprises.

Déployée depuis 2013, Fatourati a traité plus de 240 millions de transactions et permis la collecte de plus de 220 milliards de dirhams à fin 2025. Initialement adoptée par de grands acteurs publics et privés, elle est désormais accessible à un écosystème plus large d’entreprises grâce à Fatourati Agrégateur et Fatourati Collect (application Web plug-and-play), qui étendent les modalités d’intégration en fonction des besoins et du niveau de maturité digitale des organisations, notamment les PME et TPE.

Avec cette évolution, le CMI poursuit l’extension de sa plateforme Fatourati, dont l’intégration progressive dans les logiciels de facturation et les services digitaux accompagne la transformation des usages et la digitalisation des paiements, tout en contribuant à créer une valeur partagée et durable pour l’ensemble de l’écosystème.