COSUMAR, acteur clé du Made in Morocco industriel et agroalimentaire

À l’occasion de sa participation à la 3ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Industrie, placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisée par le Ministère de l’Industrie et du Commerce en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), cette année sous le thème « Le Made in Morocco, gage de qualité, de compétitivité et levier de développement intégré des territoires », le Groupe COSUMAR réaffirme son engagement historique en faveur de la souveraineté alimentaire du Royaume et de la valorisation du Made in Morocco.

Depuis près d’un siècle, COSUMAR accompagne le développement industriel et agroalimentaire national en plaçant la production locale et le savoir-faire marocain au cœur de son modèle.

Un outil industriel au service de l’approvisionnement national

Implanté dans cinq grandes régions avec sept sucreries et deux raffineries, notamment celle de Sidi Bennour entrée en exploitation en 2024 – COSUMAR dispose aujourd’hui d’une capacité de production de 2,5 millions de tonnes de sucre blanc par an. Cet outil industriel moderne assure un approvisionnement stable et continu du marché national, tout en permettant au “Made In Morocco “ de rayonner à l’international avec des exportations vers plus de 80 destinations, hors système de subvention. Le Groupe exporte aujourd’hui près d’un million de tonnes par an, confirmant la place du Maroc parmi les acteurs internationaux du sucre.

Au-delà de l’approvisionnement des ménages, COSUMAR fournit également l’ensemble de l’industrie agroalimentaire marocaine en sucre, intrant essentiel, contribuant ainsi à la compétitivité de la production nationale.

Un modèle d’agrégation ancré dans le monde rural

Au-delà de l’industriel, le Groupe s’appuie sur un modèle d’agrégation agricole qui rassemble 80 000 agriculteurs partenaires. Ce modèle s’inscrit dans le cadre des contrats-programmes conclus entre la filière sucrière et l’État, et s’aligne avec les orientations nationales en matière de souveraineté alimentaire, de développement agricole et de durabilité. Ce dispositif repose sur des contrats pluriannuels, un soutien financier conséquent, et un accompagnement technique assuré par plus de 120 ingénieurs et conseillers agricoles au profit des agriculteurs.

COSUMAR a également digitalisé l’ensemble de la chaîne agricole à travers Attaissir, une plateforme conçue par des compétences marocaines qui pilote le suivi des cultures, la gestion des intrants et la coordination des opérations sur le terrain. Ce système connecté supervise aussi la mobilisation de plus de 2 000 véhicules de collecte et équipements agricoles, ainsi que la coordination avec les prestataires spécialisés, renforçant la traçabilité, l’efficacité opérationnelle et la transparence au sein de la filière.

Autour de cette filière gravitent 374 PME spécialisées dans les intrants agricoles, les travaux mécanisés et la logistique de collecte, contribuant pleinement au dynamisme de l’écosystème sucrier. Chaque année, ce sont près de 3 milliards de dirhams que COSUMAR injecte dans le monde rural, renforçant ainsi le développement territorial et la cohésion sociale.

Un engagement pleinement aligné avec la dynamique nationale

À la suite du lancement officiel du label « Made in Morocco » par le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Groupe COSUMAR salue cette initiative qui valorise la production locale et met en lumière le savoir-faire marocain. COSUMAR, en tant qu’entreprise citoyenne, s’inscrit naturellement dans cette démarche, fidèle à notre vocation de produire au Maroc, avec des ressources marocaines et pour les Marocains.

À travers cet engagement, COSUMAR réaffirme son rôle structurant dans l’économie nationale : garantir l’approvisionnement continu du marché en sucre, accompagner une filière agricole et industrielle performante, et contribuer activement au rayonnement du “Made in Morocco” comme symbole de souveraineté et de développement territorial.