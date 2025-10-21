Le Groupe COSUMAR lance la campagne sucrière 2025/2026

Le Groupe COSUMAR, fort des résultats encourageants obtenus lors de la campagne précédente, entame la nouvelle campagne sucrière 2025/2026 dans un contexte marqué par la persistance de la sécheresse.

Ces résultats sont le fruit d’une mobilisation exemplaire de l’ensemble de la filière sucrière : agriculteurs partenaires, associations professionnelles, conseillers agricoles, Comités Techniques Régionaux, ainsi que les autorités locales et institutionnels partenaires, conscients de l’importance capitale de cette filière pour la souveraineté alimentaire et le développement régional.

La satisfaction exprimée par les agriculteurs et la confiance renouvelée de nos partenaires confirment la pertinence du modèle d’agrégation porté par COSUMAR et sa capacité à fédérer autour d’objectifs communs.

Bilan de la campagne 2024/2025

La campagne écoulée a confirmé la capacité de la filière sucrière nationale à réaliser des performances solides grâce à la synergie entre les différents acteurs :

Betterave à sucre : la production a atteint 2 005 380 tonnes, contre 1 150 210 tonnes lors de la campagne précédente, soit une progression de 74 %. Les superficies récoltées se sont établies à 34 150 hectares, contre 21 313 hectares en 2023/2024, marquant une hausse de 60 %.

Canne à sucre : la production s’est élevée à 278 141 tonnes, récoltées sur 4 413 hectares.

Sucre blanc : les sucreries du Groupe COSUMAR ont produit 281 000 tonnes de sucre blanc issu des plantes sucrières, soit une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente.

Ces résultats témoignent de la résilience de la filière et de la détermination des agriculteurs partenaires, qui, grâce à l’appui des conseillers agricoles et aux solutions mises à leur disposition, ont réussi à maintenir de bons niveaux de production malgré la rareté des précipitations.

L’introduction progressive de nouvelles technologies agricoles – drones pour le suivi cultural, plateforme Attaissir pour le conseil digital, pilotage de l’irrigation intelligente et fertilisation raisonnée via le Smart Blender – a également contribué à sécuriser les rendements, à économiser l’eau d’irrigation et à améliorer l’efficacité du parcours cultural.

Ces efforts conjoints se traduisent, campagne après campagne, par une amélioration continue des revenus des agriculteurs, renforçant ainsi l’attractivité et la durabilité de la filière.

La réussite de cette campagne repose avant tout sur une synergie collective entre les acteurs de terrain, le Groupe COSUMAR, les associations d’agriculteurs partenaires, les Comités Techniques Régionaux du Sucre et les différents départements ministériels en plus des autorités locales.

Ensemble, ils contribuent à renforcer la souveraineté alimentaire du Royaume et à consolider une filière qui demeure un pilier essentiel du développement agricole et économique national.

Programme de la campagne 2025/2026

Pour la campagne actuelle, les Comités Techniques Régionaux du Sucre ont arrêté un programme de 60 000 hectares de betterave à sucre et 8 000 hectares de canne à sucre, dont 3 000 hectares de nouvelles plantations et ce en fonction de la disponibilité des ressources hydriques. Il est à noter que les semis ont commencé dans l’ensemble des périmètres sucriers depuis le 10 septembre 2025.

Les superficies arrêtées pour la culture de la betterave à sucre se répartissent par périmètre comme suit :

Doukkala : 15 000 hectares

Tadla : 15 000 hectares

Moulouya : 6 000 hectares

Gharb : 15 000 hectares

Loukkos : 9 000 hectares

Afin d’assurer de bonnes conditions de culture, le Groupe COSUMAR a mis en place un dispositif complet :

Sécurisation des intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires) depuis avril 2025.

Préfinancement des intrants à hauteur de 500 millions de dirhams.

Reconduction de l’appui financier aux agriculteurs partenaires qui est un soutien essentiel qui leur garantit une meilleure stabilité et visibilité pour planifier leur activité.

Déploiement renforcé d’un encadrement de proximité, assuré par une équipe de 120 conseillers agricoles, offrant un suivi individualisé et des conseils adaptés aux spécificités de chaque parcelle.

Engagement du Groupe COSUMAR

À travers ces mesures, le Groupe réaffirme son rôle d’agrégateur et son engagement à soutenir durablement les agriculteurs partenaires, à améliorer leur revenu et à renforcer la contribution de la filière sucrière à la souveraineté alimentaire du Maroc.

Le Groupe tient à remercier l’ensemble des partenaires institutionnels, les Comités Techniques Régionaux du Sucre et les autorités centrales et locales pour leur appui continu, permettant de consolider la place de l’industrie sucrière nationale comme levier de développement régional durable et de prospérité partagée.