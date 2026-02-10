Oncorad Group distingué au WHX Dubai pour son leadership en chirurgie robotique au Maroc

Oncorad Group franchit une nouvelle étape majeure dans son engagement et confirme son positionnement de pionnier en faveur de l’innovation médicale au Maroc. À l’occasion du salon WHX Dubai, rendez-vous mondial des acteurs de la santé et des technologies médicales, Pr Redouane Samlali, Président Directeur Général d’Oncorad Group, a reçu un Prix d’Excellence décerné par MicroPort MedBot, acteur international de référence dans les technologies de chirurgie robotique.

Cette distinction vient consacrer une étape symbolique et déterminante : la réalisation de la 400ᵉ intervention de chirurgie robotisée effectuée sur un robot MicroPort MedBot au sein de la Clinique Littoral Ain Diab, Casablanca, premier établissement de santé au Maroc à s’être doté d’un robot de chirurgie.

À travers cette distinction, c’est l’ensemble de la démarche d’Oncorad Group qui est saluée.

Dès 2024, le groupe a fait le choix d’introduire la chirurgie robotique au Maroc, devenant ainsi le premier groupe de santé au niveau national et continental à franchir ce cap technologique. Une décision structurante, guidée par la volonté d’offrir aux patients des soins toujours plus précis, moins invasifs et conformes aux standards internationaux les plus exigeants.

Ce succès repose sur une combinaison de facteurs clés : une expertise médicale de haut niveau, en constante évolution en chirurgie robotisée, une stratégie d’innovation pérenne portée par le déploiement progressif de nouvelles plateformes robotiques au sein du groupe, et l’implication de praticiens experts, à l’image de Dr Youness Ahallal, Chirurgien Urologue et spécialiste en chirurgie robotique, dont l’engagement et la maîtrise des technologies de pointe contribue directement à l’excellence des parcours de soins proposés.

Pour Oncorad Group, l’innovation ne constitue pas une finalité en soi. Elle prend tout son sens lorsqu’elle se traduit par des résultats tangibles pour les patients : amélioration de la précision chirurgicale, réduction des temps de récupération et accès élargi à des technologies médicales de dernière génération, au Maroc.

Le groupe adresse ses remerciements à l’ensemble de ses équipes médicales et paramédicales pour leur engagement quotidien, ainsi qu’à MicroPort MedBot pour cette reconnaissance internationale qui conforte la position d’Oncorad Group comme acteur de référence de la médecine innovante au Maroc et en Afrique.