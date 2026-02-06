Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 6 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 février 2026 - 10:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 6 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2842 – 11,9519

1 DOLLAR U.S.A. 8,7205 – 10,1347

1 DOLLAR CANADIEN 6,3696 – 7,4024

1 LIVRE STERLING 11,836 – 13,756

1 LIVRE GIBRALTAR 11,836 – 13,756 1 FRANC SUISSE 11,225 – 13,045

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3254 – 2,7024

1 DINAR KOWEITIEN 28,373 – 32,975

1 DIRHAM E.A.U. 2,3742 – 2,7592

1 RIYAL QATARI 2,3924 – 2,7804

1 DINAR BAHREINI 23,131 – 26,883

100 YENS JAPONAIS 5,5623 – 6,4643

1 RIYAL OMANI 22,65 – 26,324

