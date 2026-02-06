Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 6 février
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 6 février 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2842 – 11,9519
1 DOLLAR U.S.A. 8,7205 – 10,1347
1 DOLLAR CANADIEN 6,3696 – 7,4024
1 LIVRE STERLING 11,836 – 13,756
1 LIVRE GIBRALTAR 11,836 – 13,756 1 FRANC SUISSE 11,225 – 13,045
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3254 – 2,7024
1 DINAR KOWEITIEN 28,373 – 32,975
1 DIRHAM E.A.U. 2,3742 – 2,7592
1 RIYAL QATARI 2,3924 – 2,7804
1 DINAR BAHREINI 23,131 – 26,883
100 YENS JAPONAIS 5,5623 – 6,4643
1 RIYAL OMANI 22,65 – 26,324
S.L.