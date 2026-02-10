La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,32% à 18.397,05 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,50% à 1.424,89 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,44% à 1.250,31 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,35% à 1.827,15 pts.

Aux valeurs individuelles, Cartier Saada (+2,62% à 32,50 DH), SODEP–Marsa Maroc (+1,93% à 900 DH), Akdital (+1,73% à 1.119 DH), Auto Hall (+1,65% à 91,75 DH) et Douja Prom Addoha (+1,49% à 30,60 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Cash Plus S.A (-2,48% à 292,55 DH), SGTM S.A (-1,93% à 811 DH), HPS (-1,37% à 513 DH), Involys (-0,85% à 175 DH) et CIH (-0,76% à 390 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait clôturé la séance sur un gain de 0,18%.