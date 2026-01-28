Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce 28 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 28 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3511 – 12,0297
1 DOLLAR U.S.A. 8,6253 – 10,0239
1 DOLLAR CANADIEN 6,3547 – 7,3851
1 LIVRE STERLING 11,91 – 13,842
1 LIVRE GIBRALTAR 11,91 – 13,842
1 FRANC SUISSE 11,284 – 13,114
1 RIYAL SAOUDIEN 2,2998 – 2,6728
1 DINAR KOWEITIEN 28,155 – 32,721
1 DIRHAM E.A.U. 2,3483 – 2,7291
1 RIYAL QATARI 2,3664 – 2,7502
1 DINAR BAHREINI 22,879 – 26,589
100 YENS JAPONAIS 5,6559 – 6,5731
1 RIYAL OMANI 22,404 – 26,036.