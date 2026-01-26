CAN 2025 : voici comment étaient logés les Sénégalais au Maroc (VIDEO)

Logé dans des conditions exceptionnelles lors de la Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc, la sélection sénégalaise a bénéficié d’un cadre haut de gamme durant son séjour à Rabat.

Les Lions de la Téranga ont été installés dans un hôtel offrant une vue panoramique spectaculaire sur la capitale, avec en ligne de mire le stade accueillant leurs rencontres.

Un détail a particulièrement marqué les joueurs : chaque membre de l’effectif disposait d’un poster personnalisé affiché devant la porte de sa chambre, une attention symbolique qui a renforcé le sentiment de considération et de motivation au sein du groupe. Un environnement pensé dans les moindres détails, à la hauteur du statut du Sénégal, champion d’Afrique en titre.

Cette expérience a été partagée par Pape Gueye sur son compte Instagram. Dans une vidéo largement relayée par les supporters, le milieu de terrain sénégalais dévoile les coulisses de l’hébergement de la sélection, mettant en avant le confort, l’organisation et la vue imprenable sur Rabat. On y aperçoit notamment le panorama sur la ville ainsi que le stade, visibles directement depuis l’hôtel.