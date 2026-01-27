Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 27 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 janvier 2026 - 09:12
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 27 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,3099 – 11,9817

1 DOLLAR U.S.A. 8,6835 – 10,0917

1 DOLLAR CANADIEN 6,3259 – 7,3517

1 LIVRE STERLING 11,883 – 13,811

1 LIVRE GIBRALTAR 11,883 – 13,811

1 FRANC SUISSE 11,17 – 12,982

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3156 – 2,6912

1 DINAR KOWEITIEN 28,308 – 32,898

1 DIRHAM E.A.U. 2,3641 – 2,7475

1 RIYAL QATARI 2,3823 – 2,7687

1 DINAR BAHREINI 23,033 – 26,769

100 YENS JAPONAIS 5,6157 – 6,5263

1 RIYAL OMANI 22,554 – 26,212.



Maroc–Sénégal : scandale à la CAN 2025 ? (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 janvier 2026 - 09:12






Bouton retour en haut de la page