Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 27 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 27 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,3099 – 11,9817
1 DOLLAR U.S.A. 8,6835 – 10,0917
1 DOLLAR CANADIEN 6,3259 – 7,3517
1 LIVRE STERLING 11,883 – 13,811
1 LIVRE GIBRALTAR 11,883 – 13,811
1 FRANC SUISSE 11,17 – 12,982
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3156 – 2,6912
1 DINAR KOWEITIEN 28,308 – 32,898
1 DIRHAM E.A.U. 2,3641 – 2,7475
1 RIYAL QATARI 2,3823 – 2,7687
1 DINAR BAHREINI 23,033 – 26,769
100 YENS JAPONAIS 5,6157 – 6,5263
1 RIYAL OMANI 22,554 – 26,212.