Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 26 janvier 2026

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 janvier 2026 - 09:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 26 janvier 2026.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2999 – 11,9701

1 DOLLAR U.S.A. 8,697 – 10,1074

1 DOLLAR CANADIEN 6,3514 – 7,3814

1 LIVRE STERLING 11,87 – 13,794

1 LIVRE GIBRALTAR 11,87 – 13,794

1 FRANC SUISSE 11,17 – 12,982

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3193 – 2,6953

1 DINAR KOWEITIEN 28,338 – 32,934

1 DIRHAM E.A.U. 2,3678 – 2,7518

1 RIYAL QATARI 2,3859 – 2,7729

1 DINAR BAHREINI 23,07 – 26,811

100 YENS JAPONAIS 5,6431- 6,5581

1 RIYAL OMANI 22,589 – 26,253.



