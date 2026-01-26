Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce lundi 26 janvier 2026
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 26 janvier 2026.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2999 – 11,9701
1 DOLLAR U.S.A. 8,697 – 10,1074
1 DOLLAR CANADIEN 6,3514 – 7,3814
1 LIVRE STERLING 11,87 – 13,794
1 LIVRE GIBRALTAR 11,87 – 13,794
1 FRANC SUISSE 11,17 – 12,982
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3193 – 2,6953
1 DINAR KOWEITIEN 28,338 – 32,934
1 DIRHAM E.A.U. 2,3678 – 2,7518
1 RIYAL QATARI 2,3859 – 2,7729
1 DINAR BAHREINI 23,07 – 26,811
100 YENS JAPONAIS 5,6431- 6,5581
1 RIYAL OMANI 22,589 – 26,253.