La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,21% à 18.423,34 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,12% à 1.425,98 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,48% à 1.251,13 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,38% à 1.840,02 pts.

Aux valeurs individuelles, Cartier Saada (+8,03 % à 32,95 DH), Taqa Morocco (+1,68 % à 2.060 DH), HPS (+0,77 % à 524 DH), Delta Holding (+0,21 % à 70,5 DH) et Itissalat Al-Maghrib (+0,09 % à 106,95 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Disway (-6,18 % à 833 DH), Microdata (-2,85 % à 785 DH), CMGP Group (-2,12 % à 370 DH), Cash Plus (-2,03 % à 290 DH) et SGTM (-1,45 % à 806,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI, avait clôturé sur un repli de 1,39%.