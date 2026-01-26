La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 1,39% à 18.384,99 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,65% à 1.424,32 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 1,07% à 1.245,13 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 1,54% à 1.832,97 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 1,1% à 17.103,81 pts et 1,04% à 15.701,63 pts.