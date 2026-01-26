CAN 2025 : les propos choquants du président de la Fédération Sénéglaise

Les tensions entre le Sénégal et le Maroc ne semblent pas prêtes de s’éteindre une semaine après le sacre africain des Lions de la Teranga.

Dans une sortie médiatique, Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a accusé le Maroc d’exercer une influence excessive sur le football africain. Une déclaration qui a choqué l’opinion publique marocain.

Selon lui, le Maroc “tient la CAF” et dirige de nombreux dossiers, au point où peu de pays osent s’opposer à sa volonté. Ces propos ont été rapportés par le site sénégalais Le Soleil.

Abdoulaye Fall a également évoqué des détails de la préparation de la finale, qui ont nourri son mécontentement. Il a notamment rejeté l’idée que l’équipe sénégalaise s’entraîne au complexe Mohammed VI, qualifiant cette proposition de “cheval de Troie”. D’après lui, accepter aurait mis l’équipe “totalement à découvert”, car chaque détail aurait pu être observé.

Le président de la FSF a également dénoncé la gestion de la désignation de l’arbitre de la finale. Il estime que la procédure n’a pas été respectée, car la Fédération n’a été informée que la veille du match, à 22 heures, alors que le règlement prévoit un délai minimum pour formuler une récusation.

Une contrainte de temps qu’il interprète comme une tentative d’empêcher toute contestation. Malgré cela, la FSF a adressé une lettre de récusation à la CAF… en pleine finale.