La Bourse de Casablanca débute dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,19% à 18.679,47 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,12% à 1.450,01 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,66% à 1.266,93 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,56% à 1.851,14 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,79%.