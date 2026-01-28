La Bourse de Casablanca démarre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré ses échanges en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,35% à 18.680,83 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,2% à 1.476,66 pts, et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,05% à 1.261,26 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,98% à 1.868,81 pts.

Aux valeurs individuelles, Minière Touissit (+6,65% à 2.790 DH), Jet Contractors (+3,87% à 2.628 DH), SMI (+3,37% à 7.090 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,11% à 88,4 DH) et CDM (+3,1% à 1.063 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, TGCC (-2,18% à 851 DH), Cash Plus (-1,99% à 290,1 DH), Taqa Morocco (-1,87% à 2.050 DH), Attijariwafa Bank (-1,07% à 732,1 DH) et CMGP Group (-0,96% à 380,2 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,26%.