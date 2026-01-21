Lesieur Cristal partenaire de la 7ᵉ édition du Salon national de l’Olivier d’El Attaouia

Acteur majeur de l’oléiculture dans la province depuis 2008, Lesieur Cristal est partenaire de la 7ᵉ édition du Salon national de l’Olivier d’El Attaouia. À travers cette participation, le groupe réaffirme son ancrage territorial à Kelaa des Sraghna.

Lesieur Cristal occupe un rôle de partenaire de long terme auprès des agriculteurs de la région. A cet effet, le groupe vient de reconduire le contrat‑programme, confirmant son statut d’agrégateur dans le cadre de la stratégie Génération Green. À travers son modèle d’agrégation, le groupe contribue à moderniser la filière oléicole, à améliorer la qualité et à sécuriser les revenus des agriculteurs, tout en soutenant un amont agricole durable et aligné avec les priorités nationales de souveraineté alimentaire.

Aujourd’hui, Lesieur compte plus de 50 agriculteurs agrégés, avec l’ambition d’élargir progressivement ce nombre pour renforcer la structuration territoriale de la filière. Pour rappel, le groupe dispose, dans la région, d’un domaine oliveraie de plus de 600 hectares avec une unité de trituration dédiée, soutenant la performance, la qualité et la durabilité de la production.

Tout au long du salon, les équipes de Lesieur Cristal mettront en avant les dispositifs déployés sur le terrain, notamment l’encadrement agronomique des producteurs, l’assistance technique au développement de l’irrigation, l’usage raisonné des intrants phytosanitaires, la gestion responsable de la ressource hydrique face aux enjeux climatiques, ainsi que les initiatives d’innovation et de traçabilité.

S.L.