Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de jeudi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+9,99% à 899,7 DH),
– Delta Holding (+7,79% à 83 DH),
– Lesieur Cristal (+7,5% à 344 DH),
– Minière Touissit (+6,14% à 1.799 DH),
– Zellidja (+6% à 204,95 DH).
Plus fortes baisses :
– Sanlam Maroc (-9,78% à 2.075 DH),
– Réalisations mécaniques (-4,97% à 474,2 DH),
– BCP (-3,78% à 280 DH),
– Salafin (-3,37% à 559 DH),
– Involys (-3,31% à 210,65 DH).