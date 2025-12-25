Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 décembre 2025 - 17:18
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de jeudi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+9,99% à 899,7 DH),

– Delta Holding (+7,79% à 83 DH),

– Lesieur Cristal (+7,5% à 344 DH),

– Minière Touissit (+6,14% à 1.799 DH),

– Zellidja (+6% à 204,95 DH).

Plus fortes baisses :

– Sanlam Maroc (-9,78% à 2.075 DH),

– Réalisations mécaniques (-4,97% à 474,2 DH),

– BCP (-3,78% à 280 DH),

– Salafin (-3,37% à 559 DH),

– Involys (-3,31% à 210,65 DH).



