La Bourse de Casablanca termine ses échanges en baisse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,66% à 18.882,11 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,73% à 1.468,33 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,57% à 1.280,48 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a régressé de 0,55% à 1.871,12 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,72% à 17.567,95 et 0,73% à 16.091,31 pts.

S.L.