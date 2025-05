Lesieur Cristal renforce sa gouvernance avec deux nominations stratégiques

Dans le cadre de la poursuite de sa dynamique de transformation et de son engagement en faveur d’une gouvernance agile et responsable, Lesieur Cristal annonce deux évolutions majeures au sein de son organisation :

Madame Yasmine Tabet-Derraz est nommée Secrétaire Générale du Groupe .

est nommée . Monsieur Oussama Sabry prend la tête de la Direction des Ressources Humaines.

Ces évolutions marquent une nouvelle étape dans la structuration des fonctions transversales du Groupe, au service de sa stratégie de croissance durable et de la création de valeur partagée.

Madame Yasmine Tabet-Derraz nommée Secrétaire Générale du Groupe

En succédant à Madame Sophie Gavard-Benjelloun, Madame Yasmine Tabet-Derraz rejoint le Comité Exécutif et prend la responsabilité des fonctions juridique, éthique, conformité, gouvernance et communication externe, en appui direct à la stratégie globale de Lesieur Cristal.

Juriste de formation, diplômée de la Faculté de Droit de Toulouse et titulaire d’un Exécutive MBA de HEC Paris, elle cumule plus de vingt ans d’expérience dans des environnements complexes et réglementés. Elle a notamment occupé des fonctions de direction juridique dans le secteur des télécommunications, avant d’accompagner, en tant que conseillère indépendante, plusieurs grands groupes opérant dans les nouvelles technologies, l’industrie pharmaceutique et l’industrie agroalimentaire. A ce titre, elle a contribué à la structuration de du programme de gouvernance de Lesieur Cristal, baptisé « Ethika », avant de rejoindre le Groupe.

Sa maîtrise des enjeux de gouvernance et de conformité, alliée à une solide culture du management du risque juridique et à une approche stratégique des transformations organisationnelles, constitue un atout majeur pour accompagner le développement du Groupe.

Monsieur Oussama Sabry, Directeur des Ressources Humaines

A compter du 1er mai 2025, Monsieur Oussama Sabry intègre le Comité Exécutif et prend en charge le pilotage de la fonction Ressources Humaines.

En effet, après quatre années au service du Groupe, Monsieur Abdellah Dourou a quitté ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines, RSE & SST. Sa contribution au développement du capital humain et à l’accompagnement des projets stratégiques du Groupe a été significative, secondé en cela par Monsieur Oussama Sabry, HR Business Director.

En ce sens, depuis qu’il a rejoint le Groupe en 2009, après un premier parcours chez Marsa Maroc, Monsieur Oussama Sabry a accompagné d’importants projets de transformation. Doté de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines, il a contribué activement à la structuration de la fonction RH et au renforcement du dialogue social.

Titulaire d’un MBA, d’un Master en management RH et actuellement doctorant en psychologie organisationnelle, Monsieur Oussama Sabry continuera à accompagner le développement responsable et pérenne du Groupe.

Une gouvernance consolidée au service de l’ambition du Groupe

Ces nominations illustrent la volonté du Groupe Lesieur Cristal de renforcer sa gouvernance pour soutenir son projet d’entreprise, fondé sur la performance, la création de valeur partagée et l’engagement sociétal. À travers une organisation incarnée et tournée vers l’avenir, le Groupe réaffirme son ambition de demeurer un acteur de référence de l’industrie agroalimentaire au Maroc et en Afrique.

La Direction Générale et l’ensemble des équipes remercient chaleureusement Mme Sophie Gavard Benjelloun et Monsieur Abdellah Dourou pour leur engagement et leur contribution au développement du Groupe.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Yasmine et Oussama au sein de notre Comité Exécutif. Leurs expertises ainsi que leur capacité à accompagner le changement, seront déterminantes pour soutenir l’ambition de transformation durable du Groupe. » a déclaré Peter Tagge, Directeur Général de Lesieur Cristal.