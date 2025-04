Filière oléagineuse : la FOLEA et Lesieur Cristal abordent la souveraineté semencière

Dans le cadre d’une table ronde initiée par Lesieur Cristal au sujet de la RSE de la filière oléagineuse et oléicole avec la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA), le développement de semences locales adaptées a été l’un des sujets traités. La rencontre a aussi abordé les axes d’amélioration du contrat-programme 2023-2030, en plus du poids de la filière sur le plan alimentaire.

À l’instar des autres branches agricoles, la filière oléagineuse est confrontée à des contraintes liées aux changements climatiques, mais aussi d’ordre technique, notamment le développement de semences locales adaptées qui fait partie intégrante des actions d’amélioration du contrat-programme de la période 2023-2030 de la filière. Étant donné que la majorité des semences sont importées, d’où la signature d’une convention entre la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).

Le but est d’assurer une souveraineté oléagineuse en termes de semences à travers le transfert technologique via des semences adaptées afin d’améliorer la productivité et les rendements dans le cadre du contrat-programme de la période de la filière pour la période 2023-2030. Une thématique parmi d’autres qui a été abordée, mardi dernier, dans le cadre de la table ronde initiée par Lesieur Cristal au sujet de la RSE de la filière oléagineuse et oléicole avec la FOLEA.

«La filière est indispensable sur le plan alimentaire, d’où son importance stratégique sur le plan industriel», a expliqué Mohammed El Baraka, président de la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA).

Coïncidant avec la journée de la Terre célébrée le 22 avril, cette rencontre a été la première conférence initiée au sein de l’espace de la COMADER en marge de cette 17e édition du SIAM. Retraçant l’aboutissement de travail de trois ans, Abdellah Dourou, directeur des Ressources humaines, SST & RSE au sein du groupe Lesieur Cristal-Avril, a souligné que l’année 2024 a marqué le déploiement de la feuille de route RSE pour servir la terre avec un plan d’action dédié à la RSE depuis l’été 2024.

La consommation moyenne des huiles de table a presque triplé

Décliné autour de deux axes, la consolidation de la stratégie RSE de Lesieur Cristal se décline en 9 chantiers.

«La politique RSE se positionne comme le cinquième pilier de la vision stratégique de développement de Lesieur Cristal pour 2027, avec deux axes principaux : la protection du climat et de l’eau à travers toute la chaîne de valeur et la création de valeur durable et responsable pour toutes les parties prenantes, à travers la mise en œuvre de neuf programmes spécifiques», a ajouté Abdellah Dourou.

Alors que le premier axe porte sur la protection du climat et de l’eau tout au long de la chaîne de valeur, le second axe est consacré à assurer la génération de valeur de manière responsable et durable pour l’ensemble des parties prenantes de la filière oléagineuse, indispensable sur le plan alimentaire.

En effet, l’huile de table est une denrée de base de la consommation de la population marocaine alors que les huiles végétales contribuent à hauteur de 9% dans le bilan nutritionnel marocain. En chiffres, la consommation moyenne des huiles de table a presque triplé passant de 5,9 litres en 1971 à 15,4 l en 2014 (12 à 13 l en 2022).

Les objectifs chiffrés du contrat-programme

Par ailleurs, les objectifs chiffrés et les investissements prévus dans le cadre du contrat-programme 2023-2030, lié à la stratégie Génération Green 2020-2030, portent sur une superficie cultivée en hausse de 30.000 ha en 2020 à 130.000 ha en 2030.

Pour ce qui est de la production, le but est d’augmenter de 40.000 tonnes en 2020 à 220.000 tonnes en 2030 alors que l’investissement total s’élève à 1,29 milliard de dirhams dont une contribution gouvernementale de 823,1 millions de dirhams et une autre de l’interprofession de 464 millions de DH.

Parmi les actions de cette feuille de route figure l’accès à l’irrigation d’appoint, la création d’un réseau de distributeurs partenaires du GIOM ainsi que le développement et essais de semences locales adaptées aux conditions climatiques du Maroc et la création d’un centre technique régional dédié aux oléagineux.

A cela s’ajoutent la mobilisation d’une prime à la production de tourteau local et le maintien des outils de trituration.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO