La Bourse de Casablanca ouvre ses échanges en hausse ce mercredi

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,39% à 18.956,17 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,5% à 1.475,67 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’adjugeait 0,68% à 1.289,21 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,03% à 1.871,62 pts.

Aux valeurs individuelles, CTM (+8,34% à 883 DH), SMI (+2,34% à 6.089 DH), Sodep-Marsa Maroc (+2,05% à 948 DH), Vicenne (+2% à 448,9 DH) et Ciments du Maroc (+1,96% à 1.825 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Minière Touissit (-3,69% à 1.955 DH), Sonasid (-3,48% à 2.191 DH), Auto Hall (-2,85% à 92 DH), Fenie Brossette (-2,53% à 384,05 DH) et Ennakl (-2,46% à 51,6 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,66%.

