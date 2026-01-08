Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 8 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 8 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2463 – 11,9079
1 DOLLAR U.S.A. 8,7733 – 10,1961
1 DOLLAR CANADIEN 6,3227 – 7,3479
1 LIVRE STERLING 11,801 – 13,715
1 LIVRE GIBRALTAR 11,801 – 13,715
1 FRANC SUISSE 11,005 – 12,789
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3394 – 2,7188
1 DINAR KOWEITIEN 28,55 – 33,18
1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776
1 RIYAL QATARI 2,4066 – 2,7968
1 DINAR BAHREINI 23,271 – 27,045
100 YENS JAPONAIS 5,6027 – 6,5113
1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484
S.L.