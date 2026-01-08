Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 8 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 janvier 2026 - 09:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 8 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2463 – 11,9079

1 DOLLAR U.S.A. 8,7733 – 10,1961

1 DOLLAR CANADIEN 6,3227 – 7,3479

1 LIVRE STERLING 11,801 – 13,715

1 LIVRE GIBRALTAR 11,801 – 13,715

1 FRANC SUISSE 11,005 – 12,789

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3394 – 2,7188

1 DINAR KOWEITIEN 28,55 – 33,18

1 DIRHAM E.A.U. 2,3886 – 2,776

1 RIYAL QATARI 2,4066 – 2,7968

1 DINAR BAHREINI 23,271 – 27,045

100 YENS JAPONAIS 5,6027 – 6,5113

1 RIYAL OMANI 22,788 – 26,484

