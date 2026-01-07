Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 7 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 janvier 2026 - 09:37
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 7 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2477 – 11,9095

1 DOLLAR U.S.A. 8,7714 – 10,1938

1 DOLLAR CANADIEN 6,3451 – 7,3741

1 LIVRE STERLING 11,839 – 13,759

1 LIVRE GIBRALTAR 11,839 – 13,759

1 FRANC SUISSE 11,018 – 12,804

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3388 – 2,718

1 DINAR KOWEITIEN 28,548 – 33,178

1 DIRHAM E.A.U. 2,3881 – 2,7753

1 RIYAL QATARI 2,4059 – 2,7961

1 DINAR BAHREINI 23,267 – 27,039

100 YENS JAPONAIS 5,6059 – 6,5149

1 RIYAL OMANI 22,783 – 26,477

