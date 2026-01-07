Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 7 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 7 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2477 – 11,9095
1 DOLLAR U.S.A. 8,7714 – 10,1938
1 DOLLAR CANADIEN 6,3451 – 7,3741
1 LIVRE STERLING 11,839 – 13,759
1 LIVRE GIBRALTAR 11,839 – 13,759
1 FRANC SUISSE 11,018 – 12,804
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3388 – 2,718
1 DINAR KOWEITIEN 28,548 – 33,178
1 DIRHAM E.A.U. 2,3881 – 2,7753
1 RIYAL QATARI 2,4059 – 2,7961
1 DINAR BAHREINI 23,267 – 27,039
100 YENS JAPONAIS 5,6059 – 6,5149
1 RIYAL OMANI 22,783 – 26,477
S.L.