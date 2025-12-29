Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 29 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 décembre 2025 - 09:50
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 29 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2773 – 11,9439

1 DOLLAR U.S.A. 8,7296 – 10,1452

1 DOLLAR CANADIEN 6,3822 – 7,4172

1 LIVRE STERLING 11,772 – 13,68

1 LIVRE GIBRALTAR 11,772 – 13,68

1 FRANC SUISSE 11,069 – 12,863

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3275 – 2,7049

1 DINAR KOWEITIEN 28,412 – 33,02

1 DIRHAM E.A.U. 2,3768 – 2,7622

1 RIYAL QATARI 2,3946 – 2,783

1 DINAR BAHREINI 23,156 – 26,91

100 YENS JAPONAIS 5,5909 – 6,4975

1 RIYAL OMANI 22,675 – 26,351.



