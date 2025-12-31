La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mercredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,69% à 18.528,08 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,41% à 1.480,95 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,56% à 1.247,91 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,29% à 1.828,14 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,46%.